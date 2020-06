iOS non conosce frammentazione: iOS 13 installato sul 92% degli iPhone!

Siamo sicuri che questo dato sarà ripreso da Apple durante il keynote del 22 Giugno, quando con ogni probabilità annuncerà la nuova generazione di iOS. E' stato annunciato oggi che iOS 13 ha raggiunto una percentuale di adozione spaventosa: è presente sul 92% degli iPhone.

Si tratta di un dato record, che dimostra ancora una volta come l'ecosistema touch della società americana non conosca frammentazione, a differenza di Android che però si basa su un sistema di rilascio degli aggiornamenti completamente diverso.

La rilevazione è stata effettuata da Apple attraverso l'App Store, ed è stata comunicata attraverso il portale dedicato agli sviluppatori in cui periodicamente fornisce le percentuali sulle installazioni, per consentire loro di sviluppare app per i sistemi operativi più utilizzati.

Da mercoledì 17 Giugno l'adozione di iOS 13 è al 92% sugli iPhone rilasciati negli ultimi quattro anni, mentre solo il 7% di questi utilizza iOS 12. La percentuale scende se si tiene conto di tutti i portatili attivi e compatibili, ma raggiunge comunque quota 81%, che è comunque degna di nota.

Per iPadOS 13 la percentuale è addirittura più elevata ed è presente sul 93% dei tablet presentati negli ultimi quattro anni.

La notizia arriva a qualche ora di distanza dalla pubblicazione del rumor secondo cui iOS potrebbe cambiare nome.