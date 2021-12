iOS, occhio alle app che promettono la visione di film in streaming: crescono le truffe

Un popolare sviluppatore iOS ha messo in guardia gli utenti dell’ecosistema Apple da alcune applicazioni per iPhone ed iPad presenti su App Store che promettono la visione gratuita di film in streaming ma che altro non sono che truffe e scam.

Complessivamente, nel rapporto ripreso dal tabloid britannico “The Sun” si legge che queste applicazioni utilizzerebbero i trailer di film popolari per ingannare gli utenti e spingerli ad effettuare il download. Una volta avviate, prende il via un circolo vizioso che tramite acquisti in-app (da cui Apple ricava regolarmente gli introiti previsti dalle linee guida interne di App Store) ed il passaparola, promette lo sblocco di funzioni extra.

Il ricercatore evidenzia anche che per rendere il tutto più credibile, gli sviluppatori di queste vere e proprie truffe si sarebbero affidati ad influencer con milioni di follower sui social network per promuoverle.

Pur non svelando alcuna lista o nome, Eleftheriou osserva che le applicazioni-scam in questione hanno accumulato oltre 2 milioni di download e generano circa 16mila Dollari di entrate al giorno (pari a circa 6 milioni di Dollari l’anno). Gli utenti che sono incappati nelle truffe hanno provveduto a tempestare l’App Store di segnalazioni e recensioni negative, ma non è chiaro se siano state rimosse o meno.

Purtroppo fenomeni di questo tipo sono sempre più diffusi sul web: proprio qualche settimana fa abbiamo riportato la notizia del nuovo pericoloso malware Android che ruba i dati bancari.