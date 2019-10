iOS, Safari invia alcuni dati di navigazione ai cinesi di Tencent

Alcuni utenti hanno scoperto che con iOS 13 Safari invierebbe alcuni dati di navigazione a Tencent Safe Browsing, oltre che a Google Safe Browsing, per proteggere gli utenti da truffe e phishing tramite il sistema di alert studiato per i siti pericolosi. Ciò che fa discutere però è che non è chiaro se il sistema si attivo anche fuori dalla Cina.

Le preoccupazioni degli analisti ed esperti di sicurezza ruotano attorno all'uso che la società cinese potrebbe fare dei dati degli utenti internazionali, ed Engadget pone soprattutto l'accento su quelli americani, ma perplessità di questo tipo potrebbero arrivare anche dalla comunità internazionale.

Sia Google che Tencent infatti potrebbero memorizzare gli indirizzi IP degli utenti per rendere i sistemi anti-phishing più efficienti, ma a preoccupare è la collaborazione di Tencent con il governo cinese, che potrebbe estendere l'uso di tali dati anche ai sistemi di sorveglianza.

Matthew Green, professore della Johns Hopkins University, ha osservato che un provider potrebbe usare i sistemi come i Safe Browsing di Google per rendere inefficace l'anonimato degli utenti. Lo stesso potrebbe accadere anche con Tencent, il cui metodo è simile e potrebbe permettere alla società di identificare gli utenti per conto del governo della Cina, soprattutto i dissidenti.

L'opzione però può essere disattivata tramite il menù "Impostazioni" ed il pannello "Safari" di iOS 13, in quanto attiva di default.