iOS, YouTube aggiunge ufficialmente la modalità PiP: ecco chi la riceverà

Dopo un assaggio preliminare con la prima beta di iOS 14.5, i possessori di un iPhone aggiornato all'ultima versione di iOS potranno finalmente beneficiare di una comodissima feature in via del tutto ufficiale.

Stiamo parlando della funzione Picture in Picture nell'applicazione ufficiale di YouTube, presente sugli smartphone Android da diversi anni e in fase di test su iOS già da parecchio tempo.

L'annuncio arriva direttamente da YouTube. Ai microfoni di MacRumor, l'azienda ha dichiarato che "la modalità Picture-in-Picture (PiP) permette agli utenti di continuare a guardare video su YouTube in un mini-player mentre svolgono altre attività di navigazione fuori dall'app di YouTube su loro dispositivo mobile. Stiamo iniziando a distribuire la modalità PiP ai membri di YouTube Premium su iOS ma abbiamo già pianificato il lancio di PiP per tutti gli utenti iOS negli USA".

Prima per gli utenti Premium dunque, ma anche gli altri utenti della piattaforma dovrebbero presto beneficiare di tale funzionalità.

Per attivare la modalità PiP, basterà iniziare la riproduzione di un contenuto su YouTube ed effettuare successivamente uno swipe per tornare alla Home di iOS. La riproduzione dovrebbe passare al mini-player automaticamente. Come ricorda la fonte invece, la riproduzione in background del solo audio di YouTube è disponibile esclusivamente per gli utenti Premium, sia su Android che su iOS.