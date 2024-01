iPad da 10,9' di decima generazione in sconto da Mediaworld

Dopo aver segnalato l’offerta su iPhone 15 da 128 gigabyte di Amazon, ci spostiamo nuovamente su Mediaworld perchè con il nuovo volantino disponibile dalla giornata di ieri dà la possibilità di acquistare a prezzo ridotto l’iPad da 10,9 pollici di decima generazione con 64 gigabyte di storage.

Di seguito le colorazioni in offerta:

La consegna, senza costi aggiuntivi, è stimata tra il 17 ed il 19 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro gratuito in negozio è possibile dal 19 Gennaio 2024. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate alle condizioni previste ed indicate direttamente nella pagina di finalizzazione dell’ordine.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di procedere rapidamente con l'ordine in caso d'interesse nei confronti del prodotto.