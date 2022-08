iPad 10, addio al pulsante Home: il Touch ID sarà integrato nel tasto di accensione

iPad 10 sarà un salto generazionale senza precedenti per i tablet di Apple, o quantomeno per la loro versione "base": tra schermo più grande, chip A14 Bionic e Modem 5G, le novità sotto la scocca del device sembrano essere molteplici. A queste sembrano aggiungersi ora anche altre due feature esclusive di cui finora non avevamo sentito parlare.

Il portale giapponese Mac Otakara, infatti, ha spiegato che, secondo alcune sue fonti all'interno della catena produttiva cinese del device, gli ultimi render di iPad 10 sarebbero scorretti, perché in realtà il device non avrà alcun pulsante Home, il quale verrà definitivamente pensionato in favore di un design full-screen (come quello degli iPad Air e degli iPad Pro) e di un Touch ID montato sul pulsante di accensione del device.

In secondo luogo, pare che la fotocamera del device sarà pensata per l'utilizzo in modalità landscape, e per questo verrà integrata direttamente nel bordo destro del tablet, anziché in quello superiore. Il report spiega che ciò dipenderebbe dal fatto che la feature Center Stage di iPadOS funzioni meglio tenendo il tablet in orizzontale, anziché in verticale.

Secondo il report, comunque, i vecchi render del device sarebbero accurati nel rappresentarne le dimensioni complessive, ma visto che il pulsante Home fisico verrà eliminato possiamo aspettare un sensibile ingrandimento del display di iPad 10, ben oltre i 10,5" previsti da diversi leaker nelle scorse settimane.

Mac Otakara, infine, conferma tutte le ultime indiscrezioni su iPad 10, spiegando che il device avrà una porta USB-C, un chip A14 Bionic e un modem 5G, oltre a dei bordi nettamente più sottili e a un design piatto, del tutto simile a quello degli iPad Air e degli iPad Pro di attuale generazione.