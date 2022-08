iPad 10, sarà il best buy di Apple? Il salto generazionale potrebbe essere enorme

iPad 10 arriverà ad ottobre, almeno stando a diversi leaker ed esperti di settore. Una nuova conferma della finestra di uscita del device ci arriva oggi da un'autorevole fonte legata alla produzione del tablet Apple, che conferma che, finalmente, iPad 10 è entrato in produzione in Cina.

A dare la notizia è il portale taiwanese DigiTimes, che sembra porre la parola fine alle indiscrezioni che volevano la produzione degli iPad ferma in Cina a causa del razionamento della corrente elettrica imposto da Pechino in seguito alle ondate anomale di caldo degli scorsi giorni. A quanto pare, dunque, la produzione di iPad 10 e del suo "fratello maggiore", l'iPad Pro con chip M2, starebbe procedendo secondo i normali ritmi dopo uno stop di un paio di giorni.

Il portale Macrumors, invece, conferma nuovamente che l'iPad 10 rappresenterà un grande salto in avanti per i tablet di Cupertino. Riportando diversi rumor degli scorsi giorni, infatti, Macrumors ha stabilito che il device avrà un display da 10,5", più grande di quello degli altri iPad "base", nonché dei bordi di spessore ridotto.

Non solo: l'iPad 10 avrà infatti una porta USB-C per la ricarica, insieme ad una fotocamera posteriore più sporgente e a un design piatto, simile a quello degli iPad Air e degli iPad Pro di nuova generazione. Tuttavia, il tablet non sarà dotato del consueto jack audio da 3.5 mm.

Sotto la scocca del device troveremo un SoC A15 Bionic e un modem 5G, delle specifiche molto simili a quelle dell'iPad Air di quarta generazione e degli iPhone 10. Infine, stando a DigiTimes, Apple sarebbe intenzionata a introdurre iPad Air 10 già al keynote di settembre, senza attendere il mese di ottobre: resta però da capire se le condizioni energetiche cinese rimarranno stabili, perché, in caso di peggioramento, il dispositivo potrebbe slittare al mese successivo.