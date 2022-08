iPad 10, cambia tutto: via il jack audio, Apple pensa a un nuovo design

iPad 10 sarà una piccola rivoluzione per i tablet di fascia bassa di Cuperino, grazie alla decisione di Apple di integrare un modem 5G e il connettore USB-C nel device. Sfortunatamente, però, queste novità dovrebbero avere un contrappeso non indifferente: Apple, infatti, avrebbe deciso di eliminare il jack audio da iPad 10.

A rivelarlo sono una serie di render CAD che trovate riportati nelle immagini in calce e che sono stati svelati dal portale indiano MySmartPrice. A quanto pare, Apple vorrebbe ridisegnare in profondità i suoi iPad entry-level con iPad 10, ritoccando un design che è rimasto essenzialmente invariato per diversi anni.

L'ultimo cambiamento al form factor dell'iPad "standard", infatti, risale all'ingrandimento dello schermo del 2017, perciò, a cinque anni di distanza, sembra finalmente essere giunto il momento per una modifica più pronunciata del device. A quanto pare, il nuovo iPad godrà di un design piatto in linea con tutti gli altri prodotti più recenti di Apple.

Nonostante tutti i cambiamenti, iPad 10 manterrà il pulsante Home fisico e, di conseguenza, dei bordi piuttosto generosi sopra e sotto al display. Secondo MySmartPrice, quest'ultimo dovrebbe essere leggermente più grande dei 10,2" dell'iPad 9, mentre sul retro del dispositivo troveremo una nuova fotocamera, molto simile a quella di iPhone X (almeno in termini di design).

Altra novità di peso dovrebbe poi essere l'integrazione di un audio quad-speaker, attualmente presente solo sugli iPad Pro: ciò significherebbe, in altre parole, che il nuovo iPad potrebbe ricevere un comparto audio migliore di quello di device di fascia più alta come iPad Air e iPad Mini. Intanto, comunque, secondo altri leaker la lineup iPad riceverà un redesign anche nel 2024, quando arriveranno gli schermi OLED e i sensori per impronte digitali under-display.