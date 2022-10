iPad 10: confermato il nuovo design, l'uscita è imminente?

Apple non terrà un keynote nel mese di ottobre, questo è ormai praticamente certo. Nonostante ciò, la casa di Cupertino lancerà una serie di device tramite comunicato stampa: tra questi, il più interessante dovrebbe essere iPad 10, che rappresenterà un vero salto generazionale per i tablet della Mela Morsicata.

Nelle scorse settimane, infatti, abbiamo scoperto che iPad 10 avrà un nuovo chip e un modem 5G, ma anche che il design di iPad 10 sarà molto diverso da quello del predecessore, l'iPad "base" di nona generazione: nello specifico, il device dovrebbe avere un design "alla iPad Air", con un pannello posteriore del tutto piatto.

Soprattutto, iPad Air 10 dovrebbe dire addio al pulsante Home fisico, dal momento che il Touch ID dovrebbe essere integrato direttamente sul pulsante laterale di accensione del device. Insomma, una lunga serie di cambiamenti che dovrebbero dare un look più "premium" anche alla proposta di fascia bassa di Apple, che per form factor dovrebbe diventare paragonabile ad iPad Air e iPad Pro.

Il portale giapponese Mac Otakara sembra aver confermato che tutte queste novità saranno realmente implementate sul nuovo iPad 10, grazie al leak di alcune cover di ESR, che sembrano confermare il nuovo look del tablet. Potete dare un'occhiata all'immagine delle cover in calce a questa notizia: come i più attenti ricorderanno, già alcune settimane fa erano trapelati dei render dell'iPad di decima generazione, che ne mostravano un design identico a quello usato da ESR per le sue cover.

In più, i render mostrano anche dei bordi dallo spessore nettamente ridotto, aumentando così lo spazio a disposizione dello schermo del tablet. Infine, la pubblicazione delle prime cover per iPad 10 sembra suggerire che il lancio del dispositivo non sia affatto lontano, ma anzi che si tratti solo di una questione di giorni prima che il device faccia il suo debutto sul mercato.