iPad 10, cosa c'è sotto la scocca? Il teardown mette a nudo il tablet Apple

Apple ha lanciato iPad 10 a metà ottobre, puntando su un design premium, dei colori sgargianti e un pricetag particolarmente aggressivo. Ma cosa c'è sotto la scocca di iPad 10? A svelarcelo è il consueto teardown di iFixit, che ci spiega anche quanto il device è riparabile dagli utenti.

Il video teardown di iFixit è disponibile su YouTube o in cima a questa notizia, e ci permette di dare un'occhiata alle componenti interne del tablet e, soprattutto, di capire perché manchi il supporto per la ricarica di Apple Pencil in wireless, che per il momento è l'unico punto debole del tablet entry-level di Cupertino.

Il teardown, per esempio, ci permette di dare un'occhiata alla batteria a doppia cella di iPad 10, che si conferma avere una capienza pari a 7.606 mAh. Inoltre, possiamo vedere il chip A14 Bionic e la Logic Board del device, che però non sembrano portare con sé grandi novità rispetto all'iPad di nona generazione.

Il vero cambiamento, lato hardware, sta nel posizionamento orizzontale della fotocamera, che ora si trova sul lato lungo del tablet, e non più su quello corto. Proprio tale posizione, per via dell'ingombro dell'hardware della fotocamera interna del device, ha reso impossibile ad Apple implementare la ricarica wireless di Apple Pencil, dovendo ricorrere all'utilizzo del sistema basato su cavo e adattatore.

Una notizia positiva, invece, è che le batterie di iPad 10 sono facilmente estraibili, esattamente come quelle di iPad Air 5 e di iPad Air 6, rendendo così molto più semplice per gli utenti e per i riparatori terzi cambiare eventuali celle difettose o poco performanti a causa dell'utilizzo prolungato. Meno apprezzata è stata invece la scelta di saldare direttamente il connettore USB-C alla Logic Board, che rende estremamente complessa la riparazione di quella che è una delle parti più fragili del device.