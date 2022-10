iPad 10, c'è un miglioramento nascosto: Apple aumenta finalmente la RAM

Apple ha presentato iPad 10 solo qualche ora fa, ma non si è dilungata troppo sui dettagli tecnici del dispositivo. Certo, il nuovo tablet di Cupertino ha un chip A14 Bionic, un modem 5G e un connettore USB-C, ma pare che sotto la scocca del device si trovi anche una piccola novità nascosta che farà la felicità dei fan dei tablet Apple.

In particolare, i colleghi di Macrumors hanno scoperto nella Release Candidate della versione 14.1 di XCode che iPad 10 avrà "ben" 4 GB di RAM, contro i 3 GB di RAM dei tablet di scorsa generazione. Allo stesso tempo, anche la nuova Apple TV lanciata da Cupertino insieme ad iPad 10 e ai nuovi iPad Pro M2 avrà 1 GB di RAM in più, raggiungendo a sua volta i 4 GB.

Incredibilmente, pare anche che la nuova Apple TV avrà un chip A15 Bionic, benché in versione limitata: si tratta, almeno in linea puramente teorica, dello stesso SoC già presente sugli iPhone 13 e persino sugli iPhone 14 "base" e Plus. Non solo: la nuova Apple TV avrà un chipset persino più performante dell'iPad 10, che monterà, come già annunciato dalla Mela Morsicata, un A14 Bionic.

Infine, il sito ufficiale di Apple rivela che iPad Pro M2 avrà due varianti di RAM, una da 8 GB e una da 16 GB: acquistando un iPad Pro M2 da 128, 256 o 512 GB entrerete in possesso della versione con RAM "limitata", mentre le varianti da 1 TB e 2 TB del dispositivo saranno dotate di una memoria più ampia.

Ovviamente, mentre il passaggio dagli 8 ai 16 GB di RAM su iPad Pro M2 non dovrebbe farsi troppo sentire, quello dai 3 ai 4 GB su iPad 10 potrebbe cambiare le carte in tavola in maniera decisamente più sostanziale per il tablet, permettendo al dispositivo di farsi valere anche con delle operazioni in multitasking leggero e di gestire più applicazioni aperte al contempo.