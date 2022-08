iPad 10 e iPad Pro M2 arriveranno a ottobre con modem 5G: un leaker ne è certo

iPad 10 potrebbe essere una piccola rivoluzione per i tablet di Cupertino, integrando novità hardware e software molto richieste dagli utenti, come un modem 5G e un connettore di ricarica USB-C. Oggi, grazie ad un nuovo leak, veniamo a conoscenza di nuovi dettagli tecnici sull'iPad di decima generazione e sull'iPad Pro M2.

Stando a quanto riporta l'utente Yeux1122 su Naver, l'iPad 10 monterà un chip A14 Bionic, lo stesso di iPhone 12 e dell'iPad Air di quarta generazione. In più, come già stabilito da diversi altri leaker, iPad 10 non avrà il jack audio da 3.5 mm, mentre la porta Lightning di ricarica sarà sostituita da un connettore USB-C.

L'utente, che afferma di avere una fonte all'interno della catena produttiva di iPad, ha anche affermato che le misure del device saranno pari a 248,62 x 179,50 x 6,98 millimetri, dunque quasi identiche a quelle del tablet di Cupertino di attuale generazione. Non ci sono invece conferme sulla presenza del modem 5G sotto la scocca del device o sul suo display, che resta ancora avvolto nel mistero.

Secondo Yeux1122, comunque, l'iPad 10 sarà presentato a ottobre, più precisamente verso la fine del mese, nel corso di un keynote Apple dedicato. Tuttavia, visti i rallentamenti alla produzione di iPad 10 causati dalle recenti ondate di caldo in Cina, è difficile stabilire con sicurezza una finestra di lancio per il dispositivo, che potrebbe anche slittare ai primi mesi del 2023.

Lo stesso destino potrebbe toccare all'iPad Pro M2, che dovrebbe arrivare anch'esso a ottobre ma la cui produzione sarebbe giunta ad un punto di stallo negli ultimissimi giorni. Secondo Yeux1122, comunque, il dispositivo avrà un design leggermente diverso dagli iPad Pro di attuale generazione, che dovrebbe ridurne di qualche millimetro lo spessore.

Stando agli ultimi leak, l'iPad Pro M2 potrebbe avere una variante da 14", accanto a quelle da 11" e da 12,9". Secondo il portale iDropNews, il modello da 11" del device costerà 799 Dollari al lancio (nella versione con storage da 128 GB), mentre la variante da 12,9" avrà un prezzo di 1.099 Dollari. Per il modello da 14" bisognerà invece pagare molto di più, poiché il suo prezzo dovrebbe partire da circa 1.400 Dollari. Anche gli iPad Pro M2, come gli iPad 10, saranno dotati di un modem 5G.