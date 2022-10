iPad 10, porta USB-C più lenta degli altri iPad: il confronto

A pochi giorni dalla presentazione della decima generazione di iPad, e con il passare dei giorni continuano ad emergere novità e specifiche “nascoste”.

Nella fattispecie, come notato dalla recensione di The Verge, il nuovo iPad ha si una porta USB-C, ma più lenta rispetto a quella degli ultimi modelli di iPad Pro, iPad Air e iPad mini. Il tablet in questione infatti ha una porta USB-C 2.0 che limita il trasferimento dati a 480 Mbps, la stessa dell’iPad di nona generazione che ha il connettore Lightning.

Tutti gli altri modelli di iPad con ingresso USB-C, invece, beneficiano di una velocità di trasferimento dati più elevata. Ad esempio, gli iPad Pro con processore M1 e successivi sono compatibili con lo standard Thunderbolt 2, con velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. L’iPad Air di quinta generazione è in grado di trasferire dati fino a 10 Gbps, invece, mentre l’iPad Air di quarta generazione e l’iPad Mini raggiungono fino a 5 Gbps. La conferma è arrivata anche dal canale YouTube Max Tech, come si può vedere nel video presente in apertura.

Apple non menziona questo aspetto nei comunicati stampa e nella scheda tecnica, probabilmente perchè conscia del fatto che la fascia di utenti a cui si rivolge il tablet è poco interessata ad informazioni di questo tipo.