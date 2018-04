iPad 2018 con Apple Pencil - più economico, ma più potente - videorecensione 4K

E' disponibile da qualche giorno sul nostro canale YouTube ufficiale la video recensione ed unboxing del nuovo iPad 2018 con Apple Pencil, l'ultimo tablet presentato dalla società di Cupertino nel corso dell'evento organizzato a Chicago e che si caratterizza da un prezzo molto più basso rispetto ai precedenti.

Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, il tablet è chiaramente indirizzato al settore dell'educazione ed agli studenti, e ciò è confermato anche dal pieno supporto ad Apple Pencil, il potente strumento disponibile già da qualche anno in commercio ma che, e lo precisiamo per completezza, non è presente nella confezione, ma dovrà essere acquistata a parte.

Presente anche il supporto ad ARkit, ma troviamo anche un hardware più potente. Il tutto ad un prezzo più economico rispetto a prima.

A questo indirizzo è disponibile anche la recensione testuale del tablet.

