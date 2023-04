iPad da 64 gigabyte a meno di 300 Euro: l'offerta Mediaworld di Pasqua

In occasione degli sconti solo per oggi di Mediaworld, in questo venerdì pre-Pasqua segnaliamo un'offerta molto interessante su un iPad da 64 gigabyte, nella versione WiFi Only con schermo da 10,2 pollici.

Il tablet, nella fattispecie, è disponibile al prezzo di 299 Euro, il 31% in meno rispetto ai 439 Euro. Il dispositivo è disponibile sia nella colorazione space gray che silver, sempre a 299 Euro, con consegna garantita tra il 12 ed il 17 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna e ritiro gratuito in negozio a partire dal 14 Aprile.

L'iPad in questione è basato sul chip A13 Bionic ed iPadOS 15, e sfoggia un display Retina da 10,2 pollici che può essere usato per guardare film, lavorare progetti o altro. Inoltre, grazie alla tecnologia True Tone regola anche la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel con grandangolo e possibilità di registrare video brillanti, mentre la lente frontale è da 12 megapixel ultra grandangolare per le videoconferenze. Compatibile anche la Apple Pencil, ovviamente non inclusa nella confezione.

L'offerta scadrà alle 23:59 di oggi, venerdì 7 Aprile 2023, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.