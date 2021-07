iPad Air 2020 da 256 gigabyte in oferta al minimo storico su Amazon

Amazon ripropone in giornata odierna uno sconto molto interessante sull'iPad Air da 256 gigabyte del 2020, nella variante WiFi Only. Il tablet del colosso di Cupertino raggiunge il minimo storico, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili.

Di seguito l'offerta:

2020 Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 256GB) - Celeste (4ª generazione): 719 Euro (839 Euro)

Come dicevamo poco sopra, è anche disponibile il pagamento Amazon in cinque rate al prezzo di 143,80 Euro al mese per cinque mensilità. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro lunedì 19 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine. È anche possibile scegliere la CreditLine di Cofidis, sempre al check-out per rateizzare l'importo.

Amazon come di consueto consente di aggiungere accessori supplementari come la Smart Keyboard, la Apple Pencil di seconda generazione o la custodia di ricarica tramite cavo.

Ovviamente il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime e della garanzia cliente Amazon, che permette di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

L'iPad Air in questione è dotato del display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, è dotato sul chipset A14 Bionic con Neural Engine ed il Touch ID per l'autenticazione sicura ed Apple Pay, integrato direttamente nel tasto laterale. La fotocamera posteriore è invece da 12 megapixel.