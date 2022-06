iPad Air 2022 da 64 gigabyte in offerta: si risparmiano 100 Euro!

Nuovo sconto sull'iPad Air 2022 da 10,9 pollici di Apple. Quest'oggi segnaliamo una promozione davvero molto interessante che consente di risparmiare 100 Euro rispetto al prezzo di listino, sulla versione da 64 gigabyte.

Nello specifico, il tablet viene proposto a 549,90 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 649,90 Euro di listino. Nella scheda prodotto come prezzo viene mostrato 649,90 Euro, ma inserendo il codice sconto "MENO20ESTATE" al momento del pagamento il costo cala a quello di cui abbiamo parlato poco sopra.

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, il coupon con l'extra sconto di eBay sarà valido fino al 30 Giugno 2022:

Codice: MENO20ESTATE

Valore Coupon: 20%

Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max per utente: 2

Sconto max totale per utente: 200€

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Inizio: 13 giugno 2022 ore 9:00

Fine: 30 giugno 2022 ore 23:59

La vendita viene effettuata da eShopping Srl, un venditore con il 99,5% di feedback positivo, che garantisce la spedizione gratuita in tre giorni con consegna a casa garantita tra lunedì 20 giugno e martedì 21 Giugno 2022. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità è indicata su cinque unità, motivo per cui consigliamo come sempre di effettuare l'ordine rapidamente onde evitare possibili sorprese. Il prodotto è ovviamente nuovo.