iPad Air 2022 con M1 da 64Gb in offerta al minimo storico su Amazon

Mentre continua lo Sconto Subito di Mediaworld, con le promozioni di cui abbiamo parlato su queste pagine nelle passate ore, Amazon in giornata odierna propone una serie di promozioni molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti, tra cui figura anche l'iPad Air 2022 con chip M1.

Nello specifico, lo sconto è il seguente:

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) - viola (5a Generazione): 779,23 Euro (869 Euro)

La consegna è garantita entro martedì 3 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. E' anche proposto il pagamento in cinque rate mensili da 155,85 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La disponibilità è immediata e nella scheda tecnica non sono presenti indicazioni di alcun tipo su eventuali mancanze di scorte o simili. Tramite la stessa pagina è anche possibile aggiungere accessori extra come la Apple Pencil di seconda generazione, la Magic Keyboard, le AirPods Pro, il cavo da USB-C a Lightning ed ovviamente la AppleCare+ per iPad Air di quinta generazione al prezzo di 89 Euro una tantum.

Si tratta senza dubbio di un'ottima offerta, che fa raggiungere al prodotto in questione il minimo storico, come certificato anche dai dati di Keepa. E' anche possibile sfruttare il dare in permuta il vecchio iPad tramite il servizio Recommerce Solutions Sa.