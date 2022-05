iPad Air 2022 in sconto su Amazon: raggiunto il minimo storico

All’Apple Weekend di Mediaworld, risponde Amazon che quest’oggi propone un fiume di sconti su iPad Air 2022. L’e-commerce di Jeff Bezos infatti quest’oggi fa calare i prezzi del tablet Apple, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito gli sconti:

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) - Azzurro (5a Generazione): 712,23 Euro (869 Euro)

Le stime di consegna variano a seconda del modello scelto, così come la disponibilità del pagamento rateale. Come sempre in questo caso, il nostro consiglio è di effettuare l’ordine e bloccare questi prezzi molto convenienti, in quanto come certificato dai dati di Keepa si tratta dei più bassi mai raggiunti dai modelli in questione.

Per alcune varianti e colorazioni le stime di consegna arrivano anche a metà Luglio, ma non è da escludere che Amazon possa anticipare: tali date sono indicative e potrebbero variare a seconda dell’effettiva disponibilità nei magazzini delle unità.