iPad Air da 256GB e monitor Samsung da 24 pollici in offerta su Amazon

Anche in questa calda domenica di Luglio 2021, tornano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In giornata odierna, il negozio d'elettronica ed informatica propone una serie di promozioni molto interessanti. Nello specifico, segnaliamo una riduzione di prezzo su iPad Air ed un monitor Samsung da gaming.

Sconti Amazon di domenica 25 Luglio 2021

2020 Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 256GB) - Oro rosa (4ª generazione): 719 Euro (839 Euro)

- Oro rosa (4ª generazione): 719 Euro (839 Euro) Samsung C24RG50 Monitor Gaming Curvo, 24 Pollici, Full HD, FHD, 1920 x 1080, 4 ms, 16:9, 144 Hz, 1080p, FreeSync, 1 Display Port, 2 HDMI, Base a Doppio Snodo, Nero: 156,90 Euro (185 Euro)

Sull'iPad Air da 10,9 pollici la consegna è garantita entro martedì 27 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 13 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, e viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 143,80 Euro. Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze con i prodotti Apple, anche con questo iPad è possibile aggiungere accessori extra come la Apple Pencil o la Smart Keyboard ufficiale.

Nessuna informazione sulla scadenza delle promozioni: sul monitor Samsung è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni a 6,69 o 9,09 Euro.