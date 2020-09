iPad Air 4 con schermo edge-to-edge ufficiale: prezzo, disponibilità e specifiche

In seguito ai leak trapelati online negli ultimi mesi, Apple ha annunciato ufficialmente iPad Air 4. Come previsto, tra le varie novità introdotte dall'azienda di Tim Cook troviamo uno schermo edge-to-edge, che qualcuno definirebbe "full-screen".

La società di Cupertino ha quindi colto l'occasione dell'atteso keynote per svelare tutte le novità del caso relative alla sua gamma di tablet. Il pannello ha risoluzione di 2360 x 1640 pixel. Spostandoci, invece, sul retro, troviamo una singola fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8) e un microfono. La fotocamera anteriore è da 7MP (f/2.2).

Molto interessanti le scelte di Apple anche per quanto riguarda la connettività e la sicurezza. Infatti, l'azienda di Tim Cook ha deciso di optare per una porta USB Type-C e per il Touch ID (integrato direttamente nel pulsante di accensione). Insomma, si va ad abbandonare la porta Lightning e tutto sembra più simile ad iPad Pro. Per quanto riguarda le prestazioni, sotto alla scocca abbiamo il nuovo processore A14 Bionic con processo produttivo a 5nm. Apple afferma che ci sia un "salto generazionale del 40%" a livello di prestazioni. La società di Cupertino ha parlato anche di un 30% di "boost" per quanto riguarda la GPU. C'è il supporto al Wi-Fi 6.

Arrivando alle informazioni che solitamente vengono chieste a gran voce dall'utenza, è giunta l'ora di trattare la questione disponibilità e prezzo. Ebbene, iPad Air 4 ha un prezzo pari a 599 dollari. La disponibilità è fissata a partire da ottobre 2020. Le colorazioni disponibili sono Silver, Black, Blue, Green e Red.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: abbiamo seguito l'evento "Time Flies" in live sul nostro canale Twitch. Potete trovare la replica dell'evento di Apple collegandovi a questa pagina.

Notizia in aggiornamento...