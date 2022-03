iPad Air 5, perché ha il chip M1? È 'colpa' della crisi dei semiconduttori

Durante il suo annuncio al keynote Apple dell'8 marzo, abbiamo scoperto che iPad Air 5 avrà il chip M1 e non l'A15 Bionic che tutti si aspettavano. Quello che molti considerano come un grande passo avanti per i tablet Apple, però, potrebbe in realtà essere una soluzione di ripiego imposta dalla crisi dei chip.

L'indiscrezione arriva dal noto insider di Bloomberg Mark Gurman, che su Twitter ha spiegato che la crisi dei chip "potrebbe essere una spiegazione del perché iPad Air ha il chip M1". Gurman, in questo caso, fa riferimento al recente rumor sul fatto che iPhone 14 avrà ancora il chip A15 Bionic, mentre il nuovo chip A16 sarà montato solo su iPhone 14 Pro e Pro Max.

In tal senso, pare che Apple voglia evitare di usare il chip A15 in produzioni laddove esso non è strettamente necessario, perché da settembre in poi il chip dovrebbe essere utilizzato per iPhone 13, iPhone 14 e iPhone SE. Da qui la decisione di incorporare il chipset M1 sotto la scocca di iPad Air.

Allo stesso tempo, Gurman ha anche spiegato che la scelta di lanciare il chip A16 solo su iPhone 14 Pro e Pro Max dipende a sua volta dalla crisi dei semiconduttori: a quanto pare, infatti, il design del chip è stato ultimato solo di recente e la sua produzione di massa, utilizzando il nodo a 6 nm di TSMC, dovrebbe iniziare a breve, ma l'utilizzo di tale nodo dovrebbe portare a minori quantità e prezzi più elevati per il chip, che proprio per questo dovrebbe essere un'esclusiva della linea top di gamma degli smartphone Apple del 2022.

Il chip A15 utilizzato su iPhone 14 "base" e iPhone 14 Max, invece, potrebbe essere rinominato A15X Bionic, poiché dovrebbe presentare alcuni leggeri cambiamenti in termini di architettura e una GPU a 5 Core, attualmente presente solo su iPhone 13 Pro e Pro Max.

Per quanto riguarda iPad Air, invece, pare che la decisione di lanciare il device con il chip M1 si sia rivelata piuttosto saggia, poiché avrebbe velocizzato le catene produttive legate al device permettendo il suo lancio a marzo, dopo che questo era stato inizialmente previsto per il mese di settembre. Ad ogni modo, pare che il chip M1 di iPad Air 5 sia limitato nelle prestazioni da Apple, perciò non aspettatevi che il nuovo iPad sia potente come un Macbook Air di ultima generazione o come un iPad Pro.

Inoltre, se l'indiscrezione di Gurman fosse vera, è possibile che Apple torni ai chip di serie A per i prossimi iPad Air, pensionando iPad Air 5 come una semplice "parentesi" e tornando a riservare i SoC di serie M solo agli iPad Pro.