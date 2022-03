iPad Air 5, alcuni utenti delusi dalla qualità costruttiva: le prime segnalazioni in rete

Sono passate poche settimane dalla presentazione del nuovo iPad Air 5 con chip M1, alcuni utenti che hanno acquistato il dispositivo del colosso di Cupertino hanno mostrato la loro delusione per la qualità costruttiva. SI tratta di una novità in quanto segnalazioni analoghe non sono molto diffuse per Apple.

Nello specifico, in un thread su Reddit che è stato ripreso anche da MacRumors, gli utenti si sono lamentati della scocca notevolmente più sottile che provocherebbe scricchiolii ed una “sensazione di vuoto” quando lo si tiene in mano. Alcuni riferiscono anche che una leggera pressione sul pannello finisce per deformare il display.

“Ho ordinato e ricevuto due iPad Air 2022 blu oggi e sono un po’ deluso. La piastra posteriore in alluminio è molto più sottile rispetto all’iPad 4 che ho ancora. Si può quasi sentire la batteria attraverso la scocca quando lo si tiene in mano. Entrambi gli iPad danno lo stesso feedback ed emettono anche degli scricchiolii. Non è successo lo stesso con iPad Air 4” si legge in uno dei post.

Da parte della stampa specializzata, non sono arrivate lamentele di questo tipo, non è da escludere che sia interessato solo un lotto. Da parte di Apple, non è giunta alcuna dichiarazione in merito.