iPad Air 6 avrà il chip M2, niente iPad Pro M3 e iPad Mini nel 2023

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato gli ultimi rumor sulla nuova gamma di iPad in arrivo nel 2023. A poche ore dell’evento Wonderlust dedicato ai nuovi iPhone 15, sono emersi in rete alcune nuove voci sulla gamma di tablet della compagnia di Cupertino.

Secondo quanto emerso, Apple dovrebbe aggiornare la gamma di iPad Air con il nuovo chip M2, mentre gli annunci di iPad Mini 7 ed iPad Pro M3 dovrebbero arrivare successivamente. In un post pubblicato su Weibo, infatti, alcuni leaker osservano che quest’anno Apple presenterà solo l’iPad Air 6, mentre non dovrebbe esserci spazio per altri modelli di tablet, tanto meno per nuovi MacBook o iMac.

A quanto pare l’azienda americana vuole che il MacBook Air da 15 pollici continui a circolare ancora per un altro paio di mesi prima di introdurre una nuova gamma di laptop con nuovi chip. Gli M3 ed i relativi modelli di MacBook dovrebbero vedere la luce il prossimo anno, potenzialmente in occasione dell’evento primaverile. Per il 2023, Apple starebbe lavorando solo per aggiornare l’iPad Air 6 con il nuovo e più potente chip M2.

Non sarebbe previsto nemmeno un evento dedicato a quest’ultimo iPad: Apple probabilmente lo annuncerà attraverso un comunicato stampa, come fatto anche in altre occasioni. Anche Mark Gurman di Bloomberg è d’accordo sul fatto che Apple non terrà alcun keynote, dal momento che non sarebbe giustificato visto che si tratta di un solo prodotto.