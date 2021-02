iPad Air da 64 gigabyte e Fritz!Box 6850 in offerta oggi su Amazon

Dopo aver discusso degli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld , torniamo su Amazon dove quest'oggi troviamo a prezzo ridotto due prodotti molto interessanti: un iPad Air da 64 gigabyte ed un router AVM Fritz!Box.

Partendo dall'iPad Air, si tratta della versione 2020 con schermo da 10,9 pollici e Touch ID integrato nello schermo. La variante in questione del tablet è WiFi Only ed include 64 gigabyte di memoria interna. Amazon permette di acquistarlo a 639 Euro, con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 669 Euro di listino. Dati alla mano si tratta del prezzo più basso di sempre, con consegna senza costi aggiuntivi garantita entro mercoledì 10 Febbraio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 13 ore e 38 minuti. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia AppleCare+ per iPad Air da 10,9 pollici al prezzo di 79 Euro, oltre che il pacchetto Microsoft 365 Family ad 83,99 Euro.

Per quanto riguarda il router, si tratta dell'AVM Fritz!Box 6850 LTE, che raggiunge il prezzo minimo di 155,99 Euro, con un risparmio pari a 44 Euro rispetto ai 199,99 Euro. In questo caso però la disponibilità è garantita solo a partire dal 16 Marzo, con consegna in programma tra il 23 ed il 26 del prossimo mese.