iPad Air da 64 gigabyte in offerta su Amazon a ridosso del Prime Day

Dopo aver parlato degli sconti Amazon sugli Echo, torniamo nuovamente sul sito web di Jeff Bezos che in giornata odierna propone una promozione molto interessante su un iPad Air da 10,9 pollici con 64 gigabyte di storage interna.

Sconto iPad Air su Amazon

2020 Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 64GB) - Celeste (4ª generazione): 589 Euro (669 Euro)

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 10 Giugno per coloro che effettueranno l'ordine entro 4 ore e 24 minuti, e propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 117,80 Euro ad interessi zero.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere vari accessori, come le AirPods Pro a 205 Euro, la Apple Pencil di seconda generazione a 129 Euro e le AirPods classiche a 119,99 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in questo caso consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Il risparmio netto è di 80 Euro, pari al 12% rispetto al prezzo imposto dalla società di Cupertino, e pur non essendo un'offerta wow, porta il costo al livello più basso dal lancio, come certificato anche da Keepa.

Il laptop in questione è dotato del chip A14 Bionic con Neural Engine, Touch ID, fotocamera posteriore da 12 megapixel e frontale da 7 megapixel e display Liquid Retina da 10,9 pollici.