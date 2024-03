iPad Air da 64Gb con M1 in sconto su Amazon: prezzo top, 200 Euro in meno!

Nello stesso giorno in cui Mediaworld lancia il volantino di Marzo 2024, Amazon propone uno sconto molto interessante su un iPad Air WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna, che può essere acquistato ad un prezzo ultra conveniente se si confronta con quello di listino. Il risparmio complessivamente è di 200 Euro.

Di seguito i dettagli:

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) - Grigio siderale (5a Generazione): 589,90 Euro (789 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì per coloro che effettuano l'odine entro 13 ore e 33 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 117,98 Euro a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.

L'iPad in questione è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, chip Apple M1 con Neural Engine, fotocamera grandangolare da 12 megapixel e frontale da 12 megapixel con ultra-grandangolo e inquadratura automatica, e 64 gigabyte di storage.