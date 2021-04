iPad Air, Apple Watch 6 ed SSD Samsung in super offerta da Amazon

Dopo aver riportato gli sconti dell'Mi Fan Festival 2021, torniamo nuovamente su Amazon che in giornata odierna propone degli sconti molto interessanti su iPad Air, Apple Watch Series 6 con cassa da 44mm e su un SSD interno targato Samsung con un terabyte di memoria interna.

Sconti Amazon del 6 Aprile 2021

Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 256GB) - Oro rosa: 791,48 Euro

(10,9", Wi-Fi, 256GB) - Oro rosa: 791,48 Euro Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED): 419 Euro

(GPS, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED): 419 Euro Samsung Memorie MZ-77Q1T0BW 870 QVO SSD Interno, 1 TB, SATA, 2.5": 96,86 Euro

Ovviamente la consegna è garantita a stretto giro di orologio sia per i clienti Prime che per quelli non Prime. E' anche possibile effettuare il reso secondo i tempi classici previsti dal programma di sottoscrizione di Amazon, oltre che aggiungere accessori extra come cavi, AppleCare+ o estensioni di garanzia.

Sfortunatamente, Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza di tali promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti presenti in lista.

Nel caso di iPad Air ed Apple Watch Series 6 si tratta di super offerte, visto che raggiungono il minimo storico dal lancio. Interessante anche l'offerta sull'SSD Samsung, su cui il risparmio garantito è importante.