iPad Air ed Apple Watch in offerta oggi su Amazon: fino al 22% di sconto

Amazon in giornata odierna propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti Apple, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro se si confrontano i prezzi con quelli di listino. Viene anche garantita la consegna veloce e la possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Sconti Apple su Amazon

2020 Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 64GB) - Celeste (4ª generazione): 579 Euro (669 Euro)

(10,9", Wi-Fi, 64GB) - Celeste (4ª generazione): 579 Euro (669 Euro) Apple Watch Series 3 (GPS, 42 mm) Cassa in Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco: 209,90 Euro (269 Euro)

Su entrambi i prodotti viene anche proposta la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon. Per quanto riguarda l'iPad Air, infatti, è possibile scegliere cinque mensilità da 115,80 Euro, con consegna veloce garantita senza costi aggiuntivi entro venerdì 9 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 7 ore e 36 minuti.

Per quanto riguarda Apple Watch, invece, il pagamento in cinque rate Amazon è da 41,98 Euro almese ed anche qui la consegna è garantita a stretto giro di orologio.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere accessori supplementari come le AirPods Pro, le AirPods con custodia Lightning, la Apple Pencil di seconda generazione o altro.

Amazon come sempre non ha fornito alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.