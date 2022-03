Il nuovo iPad Air con chip M1 meglio di un PC: il controverso spot Apple

"Il tuo prossimo computer non è un computer". Senza molti giri di parole, Apple descrive così il grande ritorno di iPad Air, in una veste del tutto nuova grazie al potentissimo chip M1 Silicon. Ma è davvero così?

Il nuovo commercial, apparso anche su YouTube e che potrete recuperare in cima a questa notizia, mostra il suo nuovo device alle prese con la vita di tutti i giorni di uno studente. Utile per comunicare ed esplorare i social network, certo, ma anche un potente centro polifunzionale per la creazione di contenuti, dai poster ai video, passando per l'elaborazione di dati e grafici.

Sono già tantissimi gli utenti che si sono convertiti a questo nuovo concetto di lavoro e studio smart, abbracciando iOS e i dispositivi Apple dalle diagonali più ampie anche per motivi più seri dell'intrattenimento, senza dimenticare che con il chip M1 è possibile anche giocare con buona soddisfazione, come dimostrano i test su iPad Pro M1 con Divinity II Original Sin.

In buona sostanza, Apple mostra come le potenzialità di uno dei suoi tablet di ultima generazione, in combinazione con uno dei chip più apprezzati degli ultimi anni, possano essere considerate a tutti gli effetti alla stregua di un notebook per lo studio e lavoro, o forse anche di più dal momento che spesso i dispositivi più economici sul mercato laptop presentano limitazioni hardware che non consentono di portare a casa molto più della navigazione web e creazione di testi con un discreto grado di comfort. Tutto questo, però, va contestualizzato con l'utilizzo che un utente intenzionato all'acquisto intende farne. La semplice assenza di un ambiente desktop, per esempio, potrebbe essere un enorme muro per una buona fetta di utenti e una limitazione non trascurabile.

Per saperne di più sul nuovo iPad Air e sulle novità Apple di questa prima fase dell'anno, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sul keynote Apple 2022, tra iPhone SE 3 5G e Mac Studio, la nuova potentissima workstation compatta.