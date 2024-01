iPad Air di nuova generazione, in rete i primi render: si intravedono delle novità

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple lancerà i nuovi iPad a marzo o aprile 2024 insieme ai nuovi MacBook Air. A poche ore dalla pubblicazione dei rumor in questione, sono emersi sul rete alcuni render dell’iPad Air di nuova generazione con display da 12,9 pollici.

A pubblicarli il sito web 91Mobiles, che ha pubblicato le due immagini che trovate in calce. I render mostrano a grandi linee quella che dovrebbe essere l’estetica dell’iPad Air: il design è molto simile a quello dell’iPad Air di quarta e quinta generazione, ma sarà ovviamente più grande per fare spazio al display con diagonale più ampia. Le cornici sembrano essere notevolmente più spesse, proprio come l’iPad Air da 10,9 pollici.

Se si guarda al render che pone l’accento sulla scocca posteriore, si può vedere il nuovo design della fotocamera, che è più sporgente e presenta un design a pillola come quello visto su iPhone X ed Xs Max.

Il dispositivo, secondo quanto riportato da vari siti, si rivolgerà a tutti quegli utenti che hanno la necessità di un tablet più grande dell’iPad Air da 10,9 pollici ma che non necessitano di funzionalità come lo schermo ProMotion e lo scanner LiDAR: l’approccio sarà simile a quello adottato con i MacBook Air ed iPhone 15 e 15 Plus.