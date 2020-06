iPad Air potrebbe implementare una USB-C al posto della porta Lightning

Il prossimo iPad Air di quarta generazione potrebbe disporre di una caratteristica mai incontrata sino ad ora. Stiamo parlando della presenza di una porta USB-C anziché della classica porta Lightning, secondo quanto riferito in un nuovo rapporto del sito giapponese Mac Otakara che afferma come le informazioni provengano da un fornitore cinese.

Apple è passata, in ambito iPad, all'utilizzo della porta USB-C a partire dal 2018 con le sue versioni Pro mentre gli altri modelli hanno continuato ad essere equipaggiati con un ingresso di tipo Lightning, sfruttato per la ricarica del dispositivo.

Mac Otakara afferma che il nuovo iPad Air potrebbe avere un design simile a quello visto sull'iPad Pro da 11 pollici, come riportato in altre indiscrezioni comparse nelle scorse settimane. All'inizio dell’anno si sono fatte molto insistenti le voci sul nuovo iPad Air da 11 pollici che con molta probabilità sarà annunciato nella seconda metà del 2020. L'analista Apple Ming-Chi Kuo ha recentemente affermato che la casa di Cupertino starebbe lavorando ad un iPad da 10,8 pollici, senza specificare il modello. E' probabile che si tratti proprio del nuovo Air.

Il leaker L0vetodream, invece, ha riferito che il prossimo iPad Air potrebbe integrare un display mini-LED con la presenza del Touch ID, inserito sotto lo schermo e preferito al collaudato Face ID. Resta comunque da vedere se queste informazioni si riveleranno accurate o se il dispositivo sarà tutt’altra storia. Mac Otakara ha poi voluto rilasciare altre informazioni molto interessanti a riguardo del nuovo iPad Mini, che potrebbe vedere il suo arrivo sul mercato nel 2021.

Sempre Kuo, in passato, ci aveva fornito un assaggio sulle specifiche del dispositivo, in particolare, sulla dimensione del display che dovrebbe aggirarsi attorno agli 8,5 ed i 9 pollici. Infine, non dovrebbe esserci alcun aggiornamento alle porte con l’implementazione, ancora una volta, delal classica Lightning.

Apple continua a restare regina incontrastata del mercato dei tablet come dimostrato anche dai dati rilasciati per le vendite del primo trimestre 2020, a 10 anni dal lancio da parte di Steve Jobs del primo iPad.