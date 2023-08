iPad Air ed iPad Mini in offerta su Amazon, fino al 20% in meno

In quest'ultimo martedì di Agosto 2023, Amazon propone un trittico di sconti molto interessanti sui tablet Apple. Il gigante di Seattle infatti consente di acquistare a prezzo ridotto l'iPad Air 2022 nella variante WiFi + Cellular con 256 gigabyte di memoria, e 'iPad Mini del 2021. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito la lista delle offerte:

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - Galassia (5a Generazione): 839 euro (1049,99 Euro)

- Galassia (5a Generazione): 839 euro (1049,99 Euro) Apple 2021 iPad mini (8,3", Wi-Fi, 256GB) - galassia (6ª generazione): 554,99 Euro (759,99 euro)

- galassia (6ª generazione): 554,99 Euro (759,99 euro) Apple 2021 iPad mini (8,3", Wi-Fi + Cellular, 256GB) - galassia (6ª generazione): 714,99 Euro (959,99 Euro)

La consegna, su tutti e tre i modelli, è garantita a stretto giro di orologio (l'arrivo a casa è previsot già nel corso della settimana corrente effettuano l'ordine oggi) ed Amazon propone anche la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, ma direttamente nella scheda prodotto si può optare anche per il pagamento con Cofidis alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere dei prezzi.

