iPad Air e iPad Pro 2022, piccola rivoluzione in casa Apple? I rumor sulle nuove feature

Tra le numerose novità della lineup di Apple per il 2022 dovrebbero esserci quasi sicuramente un nuovo iPad Air e un nuovo iPad Pro: i due dispositivi, tuttavia, sono finora rimasti quasi completamente avvolti dal mistero, poiché nessun leak ne ha parlato approfonditamente.

Oggi, tuttavia, il portale MacRumors ha riportato diverse indiscrezioni su iPad Air 2022 provenienti da leaker piuttosto affidabili legati alla casa di Cupertino. Secondo un'indiscrezione del blog giapponese Mac Otakara, tradotta in inglese da MacRumors, iPad Air 2022 avrà feature simili ad iPad Mini 6, uscito nel 2021: tra queste dovrebbero esserci una fotocamera frontale da 12 MP, il flash Quad-LED True Tone, un modulo 5G per le versioni dotate di connettività mobile e soprattutto un chip A15 Bionic.

La stessa fonte, che cita a sua volta delle indiscrezioni provenienti dalla catena produttiva cinese dei tablet di Cupertino, ha anche specificato che iPad Air 2022 sarà presentato insieme ad Apple SE 5G, nel corso del keynote primaverile di Apple, che si terrà tra marzo ed aprile, stando a quanto riporta l'insider di Bloomberg Mark Gurman.

È invece il sito web di 9to5Mac a spiegare che iPad Pro 2022 avrà la ricarica wireless MagSafe, come avevamo previsto qualche settimana fa a partire dal brevetto delle custodie di ricarica per iPad. Gli ultimi leak sulla questione dicevano che i nuovi iPad avrebbero avuto un pannello posteriore completamente in vetro per garantire la ricarica wireless, ma a quanto pare tali indiscrezioni sarebbero errate.

Al contrario, pare che iPad Pro avrà un logo Apple allargato in vetro, incassato nel classico pannello posteriore in metallo. In questo modo, gli iPad del 2022 non dovrebbero cambiare eccessivamente il form factor rispetto al passato, evitando rincari spropositati, e al contempo garantire una ricarica wireless più rapida di quella di iPhone 13.

Il leak riporta anche che iPad Pro 2022 avrà una serie di miglioramenti "universali", come una batteria più ampia e un modulo per la fotocamera simile a quello di iPhone 13. Inoltre, il tablet sarà dotato di un chip "brand new", che probabilmente sarà il chip M2 di Apple Silicon, il quale dovrebbe fare il proprio debutto proprio nel 2022 sui nuovi Macbook Air. iPad Pro 2022 non dovrebbe essere presentato all'evento di Cupertino di marzo, ma potrebbe vedere una release più tarda, verso fine anno.