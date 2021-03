iPad Air e Samsung Galaxy Tab S7 in sconto fino al 20% oggi su Amazon

Anche in giornata odierna, si rinnovano le promozioni di Amazon di giornata, e nello specifico il colosso di Seattle consente di portare a casa a prezzi molto vantaggiosi due tablet: l'iPad Air di Apple, ed il Galaxy Tab S7 di Samsung.

Sconti tablet Amazon

Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi + Cellular, 64GB) - Celeste: 730,57 Euro (809 Euro)

(10,9", Wi-Fi + Cellular, 64GB) - Celeste: 730,57 Euro (809 Euro) Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 11.0" WQXGA LTPS, 128GB Espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 8.000 mAh, WiFi, Android 10, Mystic Black [Versione Italiana]: 599 Euro (749 Euro)

Per il Galaxy Tab S7, con S Pen inclusa nella confezione, la consegna è prevista per domani 31 Marzo 2021 senza alcun costo aggiuntivo, per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 33 minuti. E' possibile anche aggiungere la garanzia aggiuntiva da uno o due anni al prezzo di 47,39 o 72,79 Euro, oltre che gli accessori come la McAfee Total Protection o Microsoft 365 Family.

Per quanto concerne invece l'iPad Air da 10,9 pollici, la consegna senza costi aggiuntivi è in programma per giovedì 1 Aprile 2021, se si completa l'ordine entro 9 ore e 18 minuti. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPad Air della durata di due anni a 79 Euro.