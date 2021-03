iPad Air con schermi OLED in arrivo nel 2022, insieme ai MacBook Air Mini-LED

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor sui nuovi iPad Pro 2021 che a quanto pare saranno presentati ad Aprile, il popolare analista Ming-Chi Kuo ha parlato anche dei prodotti che potrebbero vedere la luce nei prossimi anni.

Sempre restando in ambito iPad, l'analista ritiene che nel 2022 vedremo nei negozi i primi iPad Air con schermo OLED, mentre la tecnologia mini-LED rimarrà esclusiva per i prossimi modelli di iPad Pro di fascia alta che, appunto, salvo sorprese dell'ultimo secondo dovrebbero essere presentati nel giro di poche settimane. Per Apple non si tratterebbe di una novità assoluta dal momento che utilizza i pannelli OLED già sugli Apple Watch ed iPhone, mentre i Mac ed iPad hanno mantenuto la tecnologia LCD. I benefici degli OLED sono tanti: si va parte dalla maggiore luminosità per passare dai neri più profondi ed angoli di visione più ampi.

Per quanto riguarda i MacBook Air, invece, Kuo ritiene che il primo Mac entry-level con tecnologia mini-LED sarà un Air che verrà lanciato il prossimo anno. Ovviamente, sarà basato su una nuova versione dei processori proprietari Apple Silicon, che consentirà alla compagnia di compensare l'aumento del costo dei pannelli dal momento che i chip proprietari hanno prezzi significativamente inferiori a quelli Intel.