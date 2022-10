iPad, Apple lavora a un tablet gigantesco: trapela la variante da 16'

Apple le sta tentando davvero tutte per differenziare i suoi tablet: dopo aver scoperto che la casa di Cupertino ha testato un iPad di plastica per ridurre i prezzi delle sue proposte entry-level, oggi scopriamo che sarebbe in arrivo un nuovo iPad da ben 16".

Sì, avete capito bene: Apple sta lavorando a un iPad da 16", o almeno ciò è quanto riporta il portale The Information, generalmente ritenuto affidabile per quanto riguarda il mondo della Mela Morsicata. Se ciò fosse vero, il device sarebbe il tablet più "grosso" mai prodotto da Cupertino, superando per dimensioni sia l'iPad Pro da 12,9" che il misterioso iPad da 14", che a questo punto potrebbe anche essere stato cancellato per lasciare spazio al modello da 16".

Secondo l'articolo, un iPad dotato di uno schermo così grande dovrebbe essere espressamente pensato per i creativi su tablet, come designer, grafici e artisti, che potrebbero sicuramente beneficiare da una tela digitale ancora più grande di quella dell'iPad Pro da 12,9". Per gli altri utenti, invece, un device da 16" (cioè con uno schermo più grande di quello di molti PC e Macbook) potrebbe risultare scomodo da trasportare e da usare.

Se il device venisse confermato, esso presenterebbe lo schermo più grande tra i dispositivi mobili di Apple, alla pari con quello del Macbook Pro da 16": le dimensioni esattamente uguali dei due prodotti sarebbero una novità assoluta per la casa di Cupertino, che tende a variare gli schermi di iPad e Macbook (non a caso, gli iPad Pro sono disponibili in varianti da 11" e da 12,9", mentre i Macbook Pro da 14" e 16"), sottolineando nuovamente come l'azienda stia tentando di assottigliare i confini tra iPad e Mac.

In ogni caso, l'iPad da 16" dovrebbe avere uno schermo mini-LED, e non un OLED: i primi iPad con display OLED, infatti, non arriveranno prima del 2024. Il tablet da 16", invece, dovrebbe essere lanciato qualche mese prima, intorno alla fine del 2023.