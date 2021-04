iPad, Apple Watch ed SSD Samsung da 1Tb in offerta oggi su Amazon

Dopo aver parlato degli sconti sui TV di Mediaworld, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone a prezzo ridotto alcuni prodotti molto interessanti: l'iPad di Apple, l'Apple Watch SE da 40mm ed un SSD Samsung da 1 terabyte.

Sconti Amazon del 16 Aprile 2021

Apple iPad (10,2", 8ª generazione, Wi-Fi, 32GB) - Grigio siderale (2020): 349,90 Euro (389 Euro)

La consegna, come sempre, viene garantita a stretto giro di orologio, secondo le tempistiche classiche del Prime. L'iPad ed Apple Watch arriveranno a casa entro lunedì 19 Aprile se si ordina in tre ore. Sullo smartwatch è possibile anche scegliere il pagamento a rate in cinque mensilità da 58,58 Euro. Sull'SSD Samsung invece l'arrivo a casa è previsto per domani, sabato 17 Aprile 2021, se si effettua l'ordine nelle prossime cinque ore e trentuno minuti.

E' anche possibile aggiungere l'assistenza extra tramite la scheda prodotto, spuntando le apposite caselle e pagando i relativi sovrapprezzi. Nessuna informazione sulla possibile data di scadenza delle promozioni, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti.