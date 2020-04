L'iPad ha conquistato il 44% del mercato globale dei tablet nel 2019

Strategy Analytics ha pubblicato un nuovo rapporto concentrandosi sulle quote di mercato globale dei processori utilizzati sui tablet, svelando quelli che hanno venduto maggiormente. Apple ha ottenuto il 44% in termini di entrate, considerato che produce autonomamente i propri SoC. Qualcomm ed Intel si sono fermate entrambe al 16%. Nelle prime 5 posizioni si sono classificate anche Mediatek e Samsung.

Lo scorso anno, la casa di Cupertino ha presentato tre nuovi tablet, tra cui la quinta generazione dell'iPad Mini da 7,9 pollici, presentato a Marzo ed alimentato dall’A12 Bionic, già utilizzato da Apple sugli iPhone del 2018.

Lo stesso giorno, è stato annunciato l'iPad Air di terza generazione, equipaggiato con un display da 10,5 pollici e basato sullo stesso SoC. Infine, a Settembre è stata la volta dell'iPad da 10,2 pollici, più economico e per questo dotato di processore meno prestante come l’A10 Bionic, visto per la prima volta sugli iPhone 7 e 7 Plus.

Sravan Kundojjala, direttore associato di Strategy Analytics, ha affermato: "Le vendite dei tablet stanno diminuendo costantemente e questo trend rappresenta una sfida per gli stessi produttori. Nonostante il trend sia poco rassicurante, i prezzi non accennano a diminuire”.

Strategy Analytics stima che i tablet basati su CPU con architettura x86 rappresentino l'11 percento del totale dei tablet spediti nel 2019. Intel, invece, risulta essere la più performante nelle vendite dei tablet con base Windows. Qualcomm sta cercando, ad ogni modo, di recuperare terreno tramite i suoi processori Snapdragon 8cx, 8c e 7c.

Crescite importanti si sono registrate sia da parte di Huawei grazie ai suoi processori HiSilicon che di Samsung con i sistemi LSI. L’impulso maggiore è dettato dalla possibilità di sfruttare gli smartphone come traino alla vendita dei tablet, riuscendo a garantire un ecosistema sempre più ampio e connesso. La ricerca non svela il numero totale dei tablet venduti nel corso del 2019 ma i numeri confermano che l'iPad è stato il più venduto al mondo.