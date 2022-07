iPad, grandi cambiamenti nel 2024: in arrivo schermi OLED e fotocamera under-display

A giugno vi abbiamo riportato che iPad 10 introdurrà il connettore USB-C sui tablet di Cupertino, ma pare che questa sia solo una delle numerose novità che Apple intende integrare sugli iPad nei prossimi anni. A quanto pare, infatti, l'azienda vorrebbe introdurre diverse modifiche all'intera lineup iPad nel giro dei prossimi due o tre anni.

Stando a quanto riporta MacRumors, in particolare, tali cambiamenti si concentreranno sull'introduzione di un iPad con diagonale da ben 14" e su un nuovo modello da 11" con display OLED, oltre che sull'utilizzo di nuove tecnologie come la selfie-camera integrata sotto al display e gli schermi pieghevoli.

L'insider Ross Young, per esempio, ha dichiarato proprio a Macrumors di essere convinto che il prossimo anno Apple lancerà un iPad Pro da 14,1" con schermo LCD identico a quello degli attuali iPad Air, senza dunque utilizzare la tecnologia mini-LED o quella mini-OLED.

Young, poi, ha spiegato che l'iPad Pro da 11" nella revisione 2023 avrà a sua volta uno schermo LCD, anche perché in questo caso "non ci sarebbero piani" per un upgrade del tablet a uno schermo mini-LED o alla tecnologia Liquid Retina XDR, che invece è già presente sul modello di iPad Pro da 12,9". In generale, comunque, i primi iPad Pro con schermi OLED arriveranno solo nel 2024, quando sia la variante da 12,9" che quella da 11" faranno il "salto" verso la nuova tecnologia.

Un'altra indiscrezione decisamente interessante è che, per Ross Young, la fotocamera TrueDepth di Apple arriverà prima su iPad e solo poi su iPhone: in altre parole, i tablet di Cupertino potrebbero ricevere una selfie-camera under-display prima degli smartphone dell'azienda. Stando alle ultime indiscrezioni in tal senso, la fotocamera under-display arriverà con iPhone 16, nel 2024, perciò è plausibile che sia rilasciata nel corso dello stesso anno anche su iPad.