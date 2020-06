iPad guarda al gaming: iPadOS 14 permetterà di usare mouse e tastiera per giocare

Come avvenuto anche negli anni passati, nelle ore successive alla presentazione dei nuovi sistemi operativi di Apple sono emerse nuove informazioni sulle novità include al loro interno, anche quelle non mostrate sul palco virtuale dell'Apple Park. E' il caso del nuovo iPadOS 14 che a quanto pare consentirà di usare mouse e tastiera per giocare.

iPad già da qualche anno consente di utilizzare la tastiera ed il mouse, ma prima d'ora non era possibile farlo durante le sessioni di gaming. Con la nuova release Apple però ha deciso di mettere un'altra pezza al divario (sempre più sottile) che c'è tra il proprio tablet ed il computer, ed infatti ha abilitato la possibilità.

La novità inizialmente riguarderà principalmente gli sviluppatori di videogiochi, che dal loro canto dovranno attivare l'opzione, ma siamo sicuri che saranno in tanti a farlo. Una decisione di questo tipo era ampiamente dietro l'angolo in quanto già dallo scorso anno Apple ha iniziato a puntare in maniera decisa sul gaming, anche con il lancio della piattaforma Apple Arcade.

Il nuovo iPadOS 14 arriverà su un'ampia gamma di iPad, come svelato da Apple attraverso la documentazione ufficiale messa a disposizione agli sviluppatori a poche ore dalla presentazione. Tra le principali novità del nuovo sistema operativo troviamo l'arrivo dei widget e soprattutto "Scrabble" per Apple Pencil.