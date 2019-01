iPad, iPhone Xs Max e router FRITZ!Box in offerta su Amazon

Chiudiamo questa nostra settimana di offerte con delle proposte davvero molto interessanti che ci giungono direttamente da Amazon, che oggi dà ampio spazio agli sconti sui prodotti Apple, ma anche ad un router ed una pendrive.

Partiamo proprio dai prodotti Apple, citando l'interessante offerta sull'iPad da 128 gigabyte WiFi Only, che viene proposto a 399 Euro dai precedenti 418 Euro, per un risparmio di 19,99 Euro. In sconto anche il nuovo iPhone Xs Max da 256 gigabyte, che nella colorazione oro viene proposto dal gigante degli e-commerce a 1.299 Euro, rispetto al prezzo di listino di 1.459 Euro di Apple.

Un interessante sconto è anche quello che riguarda il router AVM FRITZ!Box 4040, che viene proposto da Amazon a 59,90 Euro, il 39% in meno rispetto a 99 Euro precedenti. Si tratta di un router wireless per il collegamento alle reti ADSL, Fibra (FTTH e VDSL) e WWL, con supporto Wireless AC+N fino a 1300 Mbit/s con Band Steering, una porta USB 3.0 ed un ingresso 2.0. Attenzione però: non ha il modem integrato, il che vuol dire che dovrà essere acquistato a parte o collegarlo a quello già in dotazione.

In offerta anche una penna USB portatile da 64 gigabyte targata Verbatim, che è disponibile a 13,17 Euro al posto di 23,96 Euro.