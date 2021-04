iPad e Mac non saranno uniti, Apple: 'la gente deve essere libera di scegliere'

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi iPad Pro con processore M1, i dirigenti Apple John Ternus e Greg Joswiak hanno incontrato l'Independent per un'intervista in cui hanno affrontato vari temi, tra cui la possibile unione di iPad e Mac che alcuni intravedono all'orizzonte.

Partendo proprio da qui, Joswiak, che è vice presidente senior del marketing mondiale di Apple, ha spiegato che la compagnia non ha intenzione di unire le due piattaforme in quanto "le persone devono essere in conflitto tra loro, ma devono poter scegliere se acquistare un Mac o un iPad".

Joswiak ha spiegato che "siamo abbastanza orgogliosi di ciò che stiamo facendo e stiamo lavorando duramente per creare i migliori prodotti nelle rispettive categorie". Come notato da 9to5Mac, il dirigente si è sempre rifiutato di utilizzare l'appellativo "tablet" riferito agli iPad in quanto "l'iPad è migliore di qualsiasi tablet".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ternus, vicepresidente senior of hardware engineering di Apple, secondo cui la società continuerà a migliorarli senza però unirli in quanto si tratterebbe di una limitazione per gli utenti: "stiamo spingendo per realizzare il miglior Mac ed il miglior iPad, e le persone devono poter scegliere. Molti inoltre hanno entrambi i dispositivi in quanto i flussi di lavoro abbracciano sia iPad che Mac e preferiscono per determinate attività un dispositivo rispetto all'altro" ha affermato.

Per date e prezzi dei nuovi iPad Pro vi rimandiamo alla nostra news dedicata.