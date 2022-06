iPad e Mac sempre più simili: Apple pensa al supporto per la Apple Pencil

Non sarà solo iPadOS 16 a ridurre la differenza tra iPad e Mac, perchè un nuovo brevetto depositato da Apple suggerisce come il colosso di Cupertino stia pensando di rendere i due dispositivi sempre più simili.

Patently Apple ha infatti scovato una nuova licenza riguardante una Apple Pencil montata in modo rimovibile sopra la tastiera del MacBook. Il pennino, che da anni rappresenta il compagno di viaggio ideale per gli utenti che quotidianamente utilizzano il tablet, potrebbe essere utilizzato come mouse quando si trova nel suo fermo all’interno del computer. Il brevetto descrive anche un sistema d’illuminazione integrato nello stesso fermo, che sostituirà la riga con i tasti funzione: i pulsanti F appariranno illuminati sulla matita, permettendo di risparmiare spazio.

Chiaramente, questo approccio apre anche le porte ad un MacBook con schermo touch, che gli utenti chiedono da anni un laptop di questo tipo. A riguardo è emersa un retroscena secondo cui a Steve Jobs proprio non sarebbe andato giù un Mac con touchscreen: “le superfici touch non vogliono essere verticali. Offre un’ottima demo, ma dopo un breve periodo di tempo inizi ad affaticarti e dopo un lungo periodo di tempo il tuo braccio vuole cadere. Non funziona, è ergonomicamente terribile” era la visione del compianto CEO.