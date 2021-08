iPad mini 6 appare in nuovi render mozzafiato: possibili colori e specifiche tecniche

Si torna a parlare dell’iPad Mini di sesta generazione, la prossima versione più compatta dei tablet firmati Apple. In seguito alla diffusione dei rumor sulla dotazione del chip A15 Bionic, ora in rete sono apparsi nuovi render mozzafiato del dispositivo: vediamo come potrebbe apparire al lancio sul mercato.

Grazie al designer Micheal Ma, di cui trovate l’album completo di iPad Mini 6 in calce alla notizia, possiamo infatti dare una prima occhiata al possibile design del tablet stesso. Il concept trova origine nelle ultime indiscrezioni sui prossimi iPad, da cui sono tratte le possibili dimensioni pari a 206 × 138 × 6,1 mm e la dotazione del display da 8,4 pollici, un pannello Liquid Retina con frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Si nota, oltretutto, la presenza di cornici uniformi e delle colorazioni Space Grey, Silver, Rose Gold, Green e Sky Blue, mentre tra le varie funzionalità figura il supporto ad Apple Pencil, al Touch ID tramite il pulsante dedicato all’accensione collocato sul bordo superiore del tablet, e non manca la tipica porta Lightning sul bordo inferiore.

Ricordiamo, invece, che sotto la scocca si prevede la presenza di 64/128/256 GB di memoria interna, mentre il dibattito in merito alla presenza del chipset A14 Bionic da 5 nm a A15 Bionic è ancora in corso tra i vari tipster del settore. Di conseguenza, per ora consigliamo di prendere i render e le voci di mercato con le pinze.

L’attesa non dovrebbe comunque protrarsi troppo a lungo, dato che il mese di lancio sembra essere settembre; nello stesso evento il colosso di Cupertino dovrebbe mostrare iPhone 13, iPad Mini 6 e Apple Watch 7.