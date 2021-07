iPad Mini 6 avrà uno schermo più grande: si passa ad 8,3 pollici?

Un nuovo tweet pubblicato dal CEO di Display Supply Chan Consultants, Ross Young, ha riportato in auge una serie di vecchi rumor che volevano Apple pronta ad aumentare le dimensioni dello schermo di iPad Mini 6. Il tablet è rimasto praticamente invariato a livello di design da quando è stato lanciato, e con il prossimo modello potrebbe cambiare.

Secondo Ross Young, infatti, la sesta generazione di iPad Mini dovrebbe comportare un importante aumento delle dimensioni del pannello, che dovrebbe passare da 7,9 ad 8,3 pollici, il tutto mantenendo un corpo praticamente immutato a livello di lunghezza e larghezza. In un tweet pubblicato poco dopo, Young osserva che ciò sarà possibile grazie alla riduzione delle cornici e la rimozione del pulsante Home.

In precedenza l'analista Ming-Chi Kuo aveva previsto per iPad Mini 6 uno schermo tra gli 8,5 ed i 9 pollici, ma evidentemente Apple avrebbe scelto per 8,3 pollici proprio per differenziarlo ulteriormente dagli iPad Air e soprattutto i Pro.

La rimozione del pulsante Home non comporterà l'arrivo del Face ID: probabile che Apple punti su un approccio simile a quello di iPad Air, dove ha integrato il Touch ID direttamente nel pulsante laterale. Questa scelta si tradurrà in un risparmio dei costi di produzione e di vendita.

Alcuni rumor emersi qualche settimana fa vogliono Apple pronta a lanciare iPad Mini 6 sul mercato nel 2021.