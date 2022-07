iPad Mini 6, gli utenti non riescono più a ricaricarlo: la colpa è di iPadOS 15.5

Ancora problemi per il tablet Mini di Apple. Dopo i disservizi con lo schermo segnalati al lancio di iPad Mini 6, questa volta ad essere protagonista è la ricarica. Alcuni utenti, direttamente sul forum di supporto di Apple spiegano che dopo l’installazione di iPadOS 15.5 non riuscirebbero più a ricaricare il tablet.

La batteria, infatti, non si ricaricherebbe più, indipendentemente dal cavo ed alimentatore utilizzato. Alcuni hanno anche provato a ripristinare il software dell’iPad, ma a quanto pare questa procedura “estrema” non darebbe i frutti sperati ed il bug persisterebbe.

In una nota inviata ai fornitori d’assistenza autorizzati, Apple ha fugato i dubbi relativi ad un problema di natura hardware ed ha spiegato di essere a conoscenza del fatto che alcuni non riuscirebbero a ricaricare l’iPad Mini 6 dopo aver installato l’ultima release di iPadOS 15. Il colosso di Cupertino spiega anche che sostituire la batteria o lo stesso iPad non porta ad alcun tipo di risoluzione, ed a questo punto l’unico modo per risolvere è attendere iPadOS 15.6, che attualmente è nella fase beta per gli sviluppatori e disponibile per coloro che sono iscritti all’Apple Beta Software Program.

La società ha consigliato ai dipendenti degli Apple Retail Store e ai centri di assistenza di chiedere agli utenti interessati di effettuare un reboot il proprio iPad mini come soluzione temporanea.

Non è però ancora chiaro il numero di utenti interessati.