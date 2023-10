iPad Mini 7 come Google Pixel Tablet: sarà un ibrido tablet-smart screen

Ormai l'arrivo di iPad Mini 7 entro fine 2023 sembra essere un'utopia: il tablet, con ogni probabilità, verrà lanciato a inizio 2024. Intanto, però, Apple starebbe lavorando sul device e sul suo software per rendere gli iPad Mini degli smart screen, con tanto di compatibilità con HomePod e tvOS.

Ebbene sì: Apple ha preso esempio da Google, che ha progettato Pixel Tablet come uno smart screen per il controllo della casa, oltre che come un tablet vero e proprio. L'idea alla base di prodotti simili è quella di utilizzare il tablet come tale solo quando necessario, per poi appoggiarlo su un apposito stand (un HomePod, in questo caso) per avviare la modalità "schermo smart", che permette di controllare la casa, ascoltare musica e guardare video tramite un'interfaccia semplificata.

Secondo 9to5Mac, Apple starebbe perseguendo questo obiettivo in due modi diversi: il primo è un HomePod con schermo preinstallato sulla base; il secondo, invece, è un sistema di attacco per iPad Mini e HomePod, creando una sorta di smart screen modulare. In questo secondo caso, l'iPad Mini sarà in grado di cambiare sistema operativo una volta che verrà collegato alla base di ricarica, passando da iPadOS a tvOS (il medesimo sistema operativo di Apple TV, insomma).

9to5Mac, infatti, spiega che Apple sta sperimentando con alcuni iPad Mini 6 leggermente modificati questa funzione, che dunque potrebbe essere implementata di default con iPad Mini 7. Per questo motivo, per esempio, proprio iPad Mini 6 sarebbe compatibile con le ultime build di tvOS 17, risultando l'unico tablet di Cupertino a supportare il sistema operativo di Apple TV.

A corroborare la tesi vi è poi il fatto che la modalità StandBy di iOS 17 sarebbe in arrivo anche su iPad: per attivarla, gli utenti potranno acquistare un apposito sostegno messo in vendita da Apple, che potrebbe essere integrato nel design dei nuovi HomePod per supportare gli iPad come schermi smart, oltre che come semplici sveglie e orologi notturni.