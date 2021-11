iPad Mini: in arrivo una versione con display ProMotion a 120 Hz?

Negli ultimi giorni si sta molto parlando dei display dei prossimi device Apple, specie in virtù dei report sui primi Macbook e iPad Pro OLED in arrivo nel 2023 o nel 2024. Tuttavia, interessanti novità potrebbero riguardare anche lo schermo dell'iPad Mini in uscita nel 2022, che potrebbe essere nettamente superiore di quello dell'iPad Mini 2021.

L'iPad Mini 2021 è stato lanciato due mesi fa, ma il suo display soffre di un problema noto come "jelly scrolling", che allo stato attuale delle cose è irrisolvibile e dipende dal sistema di montaggio utilizzato per i due pannelli che compongono lo schermo del tablet. Nei prossimi mesi, tuttavia, Apple ha comunicato che introdurrà una piccola revisione di iPad Mini 2021 con un pannello LCD più tradizionale, che dovrebbe evitare i problemi di refresh rate alla base del "jelly scrolling".

Tuttavia, le novità potrebbero non finire qui: la casa di Cupertino, infatti, potrebbe lanciare una seconda variante di iPad Mini con un display ProMotion a 120 Hz al posto degli attuali 60 Hz. L'indiscrezione è stata lanciata dall'insider coreano FronTron, ma non è chiaro se questi faccia riferimento ad un semplice refresh di iPad Mini 2021 con uno schermo migliorato o direttamente all'iPad Mini 2022.

La tecnologia ProMotion è quella attualmente montata sugli schermi di iPhone 13 Pro e Pro Max e sugli iPad Pro, dunque si tratterebbe di un importante miglioramento per il pannello di iPad Mini. L'introduzione del display ProMotion potrebbe far aumentare leggermente il costo del device, dunque pare difficile che Apple intenda introdurlo in una revisione di iPad Mini, il cui prezzo andrà fisiologicamente a ridursi nei prossimi mesi o, al più, rimarrà stabile al netto di un aumento dei costi di produzione.

Secondo il report, comunque, Apple starebbe testando uno schermo da 8.3" di Samsung da impiegare sul suo tablet entry-level, sia che si tratti di un refresh di iPad Mini 2021 sia che venga utilizzato su iPad Mini 2022.