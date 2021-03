iPad Mini, in arrivo una versione Pro con schermo da 8,9 pollici e Face ID?

Una nuova serie di rapporti pubblicati in rete riferiscono che Apple potrebbe presto lanciare sul mercato una nuova versione dell'iPad Mini, che però sarà radicalmente diversa rispetto al modello che attualmente è disponibile nei negozi.

Il nuovo iPad Mini infatti dovrebbe chiamarsi "iPad Mini Pro". Tale nomenclatura sarà giustificata dalla presenza di alcune funzioni premium, tra cui uno schermo da 8,9 pollici e la presenza del Face ID, che porterà all'addio del pulsante Home fisico con Touch ID integrato.

Sotto la scocca dovrebbe invece essere presente il chipset A14 Bionic, accompagnato da tre opzioni di storage: 64, 128 e 256 gigabyte.

A livello di design, proprio l'eliminazione del tasto fisico potrebbe favorire la riduzione delle cornici, ma non è chiaro se la scocca riprenderà quella degli iPad Pro o meno: sul web sono emersi alcuni rendering come quello che trovate in calce.

Le teorie a riguardo sono tante: in precedenza si è parlato di un nuovo iPad Mini praticamente identico ai precedenti, con tanto di pulsante Home e Touch ID. L'ostacolo più grande però sembra essere rappresentato dal prezzo: la presenza del Face ID infatti farebbe inevitabilmente lievitare i costi, così come un pannello da 8,9 pollici.

Al momento Apple non ha in programma alcun evento per marzo, ma di recente si è anche parlato del possibile lancio di un nuovo iPad Pro.